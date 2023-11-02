Театр абсурда
Россия и мирПолитика и общество
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Театр абсурда

8 511 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • лина любимцева
    Мне понравился снимок "с болтом"...."Если русские не ...
  • БУЛАТ ДЖУМАТАЕВ
    Пардон. Ооооо. Вы говорите по французски? У хуляж Макрон?"Как Путин скажет...
  • Леонид Руси
    Ну вот и хорошие новости начали появляться..."Как Путин скажет...

«Я хорошо понимаю, как устроена элита Кавказа»: Чубайс предсказал России тяжелейший распад и новую войну

«Я хорошо понимаю, как устроена элита Кавказа»: Чубайс предсказал России тяжелейший распад и новую войну

Антон Абухов В обозримом будущем РФ ожидают масштабные потрясения, вплоть до гражданской войны.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Г
Геннадий
... ну и ледоруб (отработано же)...
Ответить
2 д.
Наталия
С тематикой Роснано не просто знакома, но участвовала во многих научных конференциях по этой тематике, на некоторых их которых, А.Б. демонстрировал  таблетку из углеродных наночастиц. Поскольку сам Чубайс с тематикой знаком не был, видимо, доверял своим профильным сотрудникам и был уверен, что эта таблетка , огромное научное достижение.. Дальше дело у этой организации не пошло. А денег под это дело распилили уйму, и не только Роснано..
Ответить
2 д.
Наталия
Чубайс хочет представить  будущее России так: все ужасно, страна разваливается, руководить некому.И тут ОН, спаситель на белом коне. И мы возвращаемся в &quot;святые&quot; 90-е. И все страдальцы последних лет, олигархи, богемная шушера и &quot;испуганные  патриоты&quot; наконец счастливы. А народ, да Бог с ним, ну вымрет еще несколько десятков миллионов, значит &quot;не вписались&quot; в новую реальность....
Ответить
1 д.

Картина дня

наверх