«Я хорошо понимаю, как устроена элита Кавказа»: Чубайс предсказал России тяжелейший распад и новую войну

Наталия

С тематикой Роснано не просто знакома, но участвовала во многих научных конференциях по этой тематике, на некоторых их которых, А.Б. демонстрировал таблетку из углеродных наночастиц. Поскольку сам Чубайс с тематикой знаком не был, видимо, доверял своим профильным сотрудникам и был уверен, что эта таблетка , огромное научное достижение.. Дальше дело у этой организации не пошло. А денег под это дело распилили уйму, и не только Роснано..