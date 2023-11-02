Антон Абухов В обозримом будущем РФ ожидают масштабные потрясения, вплоть до гражданской войны.
«Я хорошо понимаю, как устроена элита Кавказа»: Чубайс предсказал России тяжелейший распад и новую войну
Комментарии
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Г
Геннадий
... ну и ледоруб (отработано же)...
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2 д.
Наталия
С тематикой Роснано не просто знакома, но участвовала во многих научных конференциях по этой тематике, на некоторых их которых, А.Б. демонстрировал таблетку из углеродных наночастиц. Поскольку сам Чубайс с тематикой знаком не был, видимо, доверял своим профильным сотрудникам и был уверен, что эта таблетка , огромное научное достижение.. Дальше дело у этой организации не пошло. А денег под это дело распилили уйму, и не только Роснано..
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2 д.
Наталия
Чубайс хочет представить будущее России так: все ужасно, страна разваливается, руководить некому.И тут ОН, спаситель на белом коне. И мы возвращаемся в "святые" 90-е. И все страдальцы последних лет, олигархи, богемная шушера и "испуганные патриоты" наконец счастливы. А народ, да Бог с ним, ну вымрет еще несколько десятков миллионов, значит "не вписались" в новую реальность....
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1 д.
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