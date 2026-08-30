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Царьград

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Песков предложил Армении провести референдум по вступлению в ЕС

Песков предложил Армении провести референдум по вступлению в ЕС

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков предложил Армении рассмотреть возможность проведения референдума по вопросу вступления в Евросоюз, подчеркнув, что окончательное решение должны принимать армянские граждане.

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