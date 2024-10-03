Британский морской офицер пугает войной России и НАТО из-за мин в Черном море. Британская The Telegraph публикует колонку офицера Королевского флота Британии Тома Шарпа, в которой тот анализирует вероятность «минной войны» на Черном море.
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