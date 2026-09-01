Путин прибыл в конгресс-центр "Ырыс Ордо" для участия в саммите ШОС

БИШКЕК, 1 сентября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин приехал в конгресс-центр "Ырыс Ордо" в Бишкеке, где через несколько минут начнется саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым