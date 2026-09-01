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ТАСС

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Путин прибыл в конгресс-центр "Ырыс Ордо" для участия в саммите ШОС

Путин прибыл в конгресс-центр "Ырыс Ордо" для участия в саммите ШОС

БИШКЕК, 1 сентября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин приехал в конгресс-центр "Ырыс Ордо" в Бишкеке, где через несколько минут начнется саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

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