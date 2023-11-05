Dialogue works: России незачем применять ядерное оружие — она и так выигрывает на Украине

Опасения относительно того, что в противостоянии с Киевом Москва может воспользоваться своим ядерным арсеналом, являются неоправданными, заявил в интервью YouTube-каналу Dialogue works бывший помощник министра обороны США по вопросам международной безопасности и экс-посол Час Фриман.
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