«Ко мне, бандерлоги»: НАТО гипнотизирует Киев пустыми обещаниями

Марк Рютте — человек в политике не новый, премьер-министром Нидерландов 14 лет был. Энергичный, по-протестантски деловой, он смотрится явно бодрее своего предшественника Столтенберга, который как будто сбросил непосильную ношу, передав Рютте жезл власти — молоток председателя, символ оружия викингов, средневековых разбойников, которые грабили и убивали на всем пространстве Европы.