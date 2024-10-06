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«Ко мне, бандерлоги»: НАТО гипнотизирует Киев пустыми обещаниями

«Ко мне, бандерлоги»: НАТО гипнотизирует Киев пустыми обещаниями

Марк Рютте — человек в политике не новый, премьер-министром Нидерландов 14 лет был. Энергичный, по-протестантски деловой, он смотрится явно бодрее своего предшественника Столтенберга, который как будто сбросил непосильную ношу, передав Рютте жезл власти — молоток председателя, символ оружия викингов, средневековых разбойников, которые грабили и убивали на всем пространстве Европы.

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