«Это его вотчина» – боевик-змагар похвалил Лукашенко за умение сидеть на десяти стульях

На данный момент президент Белоруссии Александр Лукашенко не то что не пойдёт войной на Украину, но и даже не предоставит России плацдарм для наступления.
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