Исход палестинцев в Египет и Иорданию оплатят Америка и арабские монархии? Год назад трое иракских политиков-суннитов из провинции Анбар находились в одном из многочисленных роскошных отелей Мертвого моря, где их обхаживали израильские официальные лица, рассказал в своей недавней статье главный редактор издания Middle East Eye, британец Дэвид Херст.
Ближний Восток: о планах переселения палестинцев в третьи страны
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Я
Яна
В Россию их всех для пополнения населения. Пусть земли осваивают.
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19 час.
Борис
Статья абсолютно популистская, заказная, совершенно однобоко освещающая ситуацию, которая сложилась за десятилетия тщательно подогреваемого арабским миром конфликта между евреями и арабами. Почему автор, голословно обвиняя Израиль в оккупации т.н. Палестины, ни словом не обмолвился, что эта самая Палестина существует исключительно за счет поставляемых ей из Израиля электроэнергии, газа, воды, топлива, медикаментов и пр.? Почему он не задался простым вопросом, куда в Палестине уходят миллиарды долларов, текущих широкой рекой из бесчисленного количества благотворительных организаций и фондов? Как так получилось, что за столько десятков лет существования и при наличии этих миллиардных долларовых вливаний на территории анклава не существует ни электростанций, ни накопителей водных ресурсов? А знает ли автор, что практически все медицинские учреждения "Палестины" выстроены евреями и ими же в этих мед. учреждениях проводятся приемы арабского населения и осуществляются операции тяжелых пациентов? А знает ли этот самый автор, что вся южная часть сектора Газа застроена шикарными виллами богатых ХАМАСовцев, которые и присвоили себе право получать и распределять по своему усмотрению всю финансовую и материальную помощь, притекающую в Газу? Что в Иордании целые кварталы в городах центра страны застроены такими же виллами "угнетаемых палестинцев"? И что за бред, объявить израильский шельф "палестинским"? Что это за географические новости? Протяженность Израиля вдоль Средиземного моря 470 км., в то время, как протяженность Газы 40 км! Почему бы, в таком случае, не объявить шельф США, предположим, кубинским? И еще. Ни одна арабская страна, за исключением Египта, ни на каких условиях никогда не соглашалась принять у себя этих самых "палестинских беженцев", прекрасно осознавая, что из себя представляет это террористическое сборище, где детей обучают не грамоте, не всяческим наукам, а умению владеть оружием и хладнокровно убивать "неверных"! Да и Египет принимает их весьма редко и исключительно под нажимом США. А так Египет отделился от Газы 14-ти км. барьером, сооруженным из стали и бетона! Вот так-то!
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18 час.
Я
Яна
Автору не до этих тонкостей.
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17 час.
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