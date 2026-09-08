МИД КНР отреагировал на возмущение Японии по поводу памятника в Хабаровске Китайский МИД прокомментировал недавнее требование Токио демонтировать установленный в Хабар.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- НАТО впервые пред...
- НАТО впервые пред...
- NN Чем рискует Украи...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым