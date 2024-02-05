Объем торгов драгметаллами на Мосбирже в январе составил 41 млрд рублей В натуральном выражении объем торгов золотом в январе составил 7 тонн, серебром - 6,4 тонны.
Пронедра
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Объем торгов драгметаллами на Мосбирже в январе составил 41 млрд рублей В натуральном выражении объем торгов золотом в январе составил 7 тонн, серебром - 6,4 тонны.
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