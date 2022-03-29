В военном лесничестве на Камчатке начали подготовку к пожароопасному сезону

В военном лесничестве на Камчатке начали подготовку к пожароопасному сезону

Специалисты проведут инструктажи с военнослужащими частей и соединений, школ, техникумов и организаций, находящихся в зоне ответственности военного лесничества о правилах поведения на местности в пожароопасный период.

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