В военном лесничестве на Камчатке начали подготовку к пожароопасному сезону

Специалисты проведут инструктажи с военнослужащими частей и соединений, школ, техникумов и организаций, находящихся в зоне ответственности военного лесничества о правилах поведения на местности в пожароопасный период.
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