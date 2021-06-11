Кабмин предложил расширить права прокуроров в борьбе с отмыванием незаконных доходов

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Правительство в пятницу внесло в Госдуму законопроект о наделении прокуроров правом подавать иски в арбитражный суд о признании недействительными сделок, совершенных с нарушением законодательства об отмывании доходов.
МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Правительство в пятницу внесло в Госдуму законопроект о наделении прокуроров правом подавать иски в арбитражный суд о признании недействительными сделок, совершенных с нарушением законодательства об отмывании доходов.
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