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Кабмин предложил расширить права прокуроров в борьбе с отмыванием незаконных доходов

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Правительство в пятницу внесло в Госдуму законопроект о наделении прокуроров правом подавать иски в арбитражный суд о признании недействительными сделок, совершенных с нарушением законодательства об отмывании доходов.

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