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Билеты на поезд сильно подорожали в Алматы - аналитики

Билеты на поезд сильно подорожали в Алматы - аналитики

Услуги пассажирского железнодорожного транспорта подорожали на 8% за год, передает inAlmaty.kz. Как сообщили аналитики energyprom, в октябре текущего года цены на услуги пассажирского железного транспорта в РК выросли на 7,9% за год.

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