Консорциум инвесторов продлил срок внебиржевого обмена акций Yandex N.V.

ЗПИФ «Консорциум. Первый» продлил срок приема заявок на внебиржевой обмен акций Yandex N.V. Заявки инвесторов будут приниматься до 11 июня включительно, кроме того, будут дополнительно открыты три офиса внебиржевого агента в нескольких городах.
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