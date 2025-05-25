Алиев: Азербайджан продолжит оказывать Украине гуманитарную помощь

Азербайджан продолжит оказывать Украине гуманитарную помощь. Об этом, как передает информационное агентство ТАСС, заявил азербайджанский президент Ильхам Алиев во время встречи в Баку с главой украинского МИД Андреем Сибигой.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии