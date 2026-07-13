После новой волны ударов США Иран назвал дипломатию «бесполезной»

США нанесли новую волну ударов по Ирану, а Тегеран заявляет, что дипломатия оказалась "бесполезной". Американские и иранские вооруженные силы обмениваются тяжелыми ракетами и ударами беспилотников из-за контроля над Ормузским проливом, усиливая давление на подвисшее на тоненьком волоске хрупкое перемирие.