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Наш потерянный мир

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После новой волны ударов США Иран назвал дипломатию «бесполезной»

После новой волны ударов США Иран назвал дипломатию «бесполезной»

США нанесли новую волну ударов по Ирану, а Тегеран заявляет, что дипломатия оказалась "бесполезной". Американские и иранские вооруженные силы обмениваются тяжелыми ракетами и ударами беспилотников из-за контроля над Ормузским проливом, усиливая давление на подвисшее на тоненьком волоске хрупкое перемирие.

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