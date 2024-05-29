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Не только «скуфы»! Что значит новое слово «анк», которое придумали зумеры?

Не только «скуфы»! Что значит новое слово «анк», которое придумали зумеры?

Ни проходит и дня без новых непонятных слов от молодежи. Только недавно люди в Интернете разбирались, кто такие масики, тюбики, чечики и скуфы, как тут, откуда ни возьмись, появилось новое загадочное слово «анк»! Слово «анк» происходит от английского uncle — «дядя».

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