Не только «скуфы»! Что значит новое слово «анк», которое придумали зумеры?

Ни проходит и дня без новых непонятных слов от молодежи. Только недавно люди в Интернете разбирались, кто такие масики, тюбики, чечики и скуфы, как тут, откуда ни возьмись, появилось новое загадочное слово «анк»! Слово «анк» происходит от английского uncle — «дядя».