"Апофеоз войны": геноцид коренного украинского населения, как самоцель западных стран

АНГЕЛ АНГЕЛ

Братья по крови жиды уничтожают своих братьев по крови хохлов, чтобы переселиться на их плодородные земли, а за одно одним махом свети с ними счеты за то что они появились на земле... Когда хохол родился жиды заплакали... А теперь тупоголовые скакуны на майдане, бандеровцы, УПА, нацики и т.д. может поймете что вас за это и уничтожают, а вот ни одного еврея вы на передке не найдете... Задайтесь вопросом почему? Жиды ваши враги, паны, румыны которые вас вырежут как только получат свои доли при дележке.... А вас тупоголовых натравили на русских и это англосакский и жидомасонский план по уничтожению православных и славян...