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"Апофеоз войны": геноцид коренного украинского населения, как самоцель западных стран

"Апофеоз войны": геноцид коренного украинского населения, как самоцель западных стран

Еще в прошлом году минэкономики Украины официально признавало, что около 40% предприятий страны испытывают существенные сложности из-за нехватки рабочей силы, а 15% заводов и фабрик просто прекратили свою работу, так как большую часть всех их сотрудников банально мобилизовали.

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Комментарии
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АНГЕЛ АНГЕЛ
Братья по крови жиды уничтожают своих братьев по крови хохлов, чтобы переселиться на их плодородные земли, а за одно одним махом свети с ними счеты за то что они появились на земле... Когда хохол родился жиды заплакали... А теперь тупоголовые скакуны на майдане, бандеровцы, УПА, нацики и т.д. может поймете что вас за это и уничтожают, а вот ни одного еврея вы на передке не найдете... Задайтесь вопросом почему? Жиды ваши враги, паны, румыны которые вас вырежут как только получат свои доли при дележке.... А вас тупоголовых натравили на русских и это англосакский и жидомасонский план по уничтожению православных и славян...
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19 час.
Регина Толстоброва
Конечно, это все они делают ради себя, уничтожат украинцев и заберут все. что есть.Не может Запад любить просто  так Украинцев. Они пустились в такую авантюру ради себя, чтобы потом можно территорию грабить.
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19 час.
Александр Денисов
Хрен с этими хохлами, а вот чиновничий геноцид русских в РФ это да, это актуально...
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14 час.
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