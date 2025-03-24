Монокль
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Монокль

603 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Сергей Иовенко
    Нда..а, много хотел что написать, но остановлюсь наверно на одном только случае, которое характеризует нынешнюю обста...Что вернет сувере...
  • зуфар юсупов
    Мы читаем мнения политиков, писателей, философов о национальных чертах украинцев. И практически все они отмечают у по...Возможно ли излеч...
  • Анастасия Гончарова
    🤮🤮🤮🤮🤮🤮🤮🤮🤮🤮🤮Французские облиг...

Впустим в приоткрытую дверь

Впустим в приоткрытую дверь

В Россию смогут вернуться западные инвесторы — если они покидали наш рынок без скандала, а их ниши еще не начали занимать отечественные компанииАЛЕКСАНДР ДЕМЬЯНЧУК/ТАСС Если ниши западных компаний уже заняты российским бизнесом, они не получат преференций при возвращении на российский рынокчитайте на monocle.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх