Впустим в приоткрытую дверь

В Россию смогут вернуться западные инвесторы — если они покидали наш рынок без скандала, а их ниши еще не начали занимать отечественные компанииАЛЕКСАНДР ДЕМЬЯНЧУК/ТАСС Если ниши западных компаний уже заняты российским бизнесом, они не получат преференций при возвращении на российский рынокчитайте на monocle.