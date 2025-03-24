Впустим в приоткрытую дверь

В Россию смогут вернуться западные инвесторы — если они покидали наш рынок без скандала, а их ниши еще не начали занимать отечественные компанииАЛЕКСАНДР ДЕМЬЯНЧУК/ТАСС Если ниши западных компаний уже заняты российским бизнесом, они не получат преференций при возвращении на российский рынокчитайте на monocle.
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