Создан аппарат для получения бензина из воздуха

Разработчики уже сотрудничают с ВВС США и авиационной отраслью Американская компания Air Company представила революционную установку Airmade, способную преобразовывать атмосферный углекислый газ в синтетический бензин.
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