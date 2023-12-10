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На Украине заявили о желании получить 150 самолетов от Запада

На Украине заявили о желании получить 150 самолетов от Запада

ТАСС/EPA/Robert Ghement Киев хотел бы получить 150 самолетов от западных стран для замены советских образцов техники в Вооруженных силах Украины (ВСУ), заявил представитель Воздушных сил Украины Юрий Игнат.

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