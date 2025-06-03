Наталья Селезнева обвинила жену Ширвиндта в жестокости по отношению к внебрачному сыну актера

Интервью, прошедшее в доме Селезневой, было посвящено памяти ушедших друзей и давним тайнам.В эфире программы Андрея Малахова актриса Наталья Селезнева впервые публично поделилась подробностями о внебрачном сыне Александра Ширвиндта и его непростых отношениях с семьей.