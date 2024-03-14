ЦБ поддержал запуск жилищных вкладов в России

Центробанк поддержал идею запуска жилищных депозитов в России, сообщили «Известиям» в регуляторе. В начале недели правительство подготовило положительный отзыв на законопроект, регулирующий продукт, сообщил источник редакции в кабмине.
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