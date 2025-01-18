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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Юрий Семин: «Бителло – не Месси, и не Мбаппе. У «Динамо» хороший состав»

«Такие ситуации, как с Бителло, нужно всегда предусматривать. Это было, есть и будет. Потому что это бизнес, в котором чем больше будет переходов, тем больше будет различных выплат.

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