ОЛИМПИАДА, день 4-й. У России – 18 наград! Три золота во вторник принесли пловец Евгений Рылов, наши гимнастки и Владислав Ларин в тхэквондо. Япония - первая

Утро вторника началось для российской сборной в Токио победно: к пяти утра по московскому времени в копилке нашей команды прибыло очень весомо – золото и серебро в плавательном бассейне завоевали Евгений Рылов и Клемент Колесников (100 м на спине).
Утро вторника началось для российской сборной в Токио победно: к пяти утра по московскому времени в копилке нашей команды прибыло очень весомо – золото и серебро в плавательном бассейне завоевали Евгений Рылов и Клемент Колесников (100 м на спине).
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