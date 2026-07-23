Украина осталась без моря: ВС РФ прикрыли поставки грузов в Большой Одессе

Датская компания Maersk объявила о приостановке операций в порту Черноморск, а уже на следующий день министр аграрной политики Украины признал полное прекращение судозаходов, назвав это самостоятельным решением судовладельцев.
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