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Главы МИД Армении и Азербайджана 30 апреля проведут встречу в Вашингтоне

Главы МИД Армении и Азербайджана 30 апреля проведут встречу в Вашингтоне

Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян 30 апреля отправится в Вашингтон, где запланированы переговоры с азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым.

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