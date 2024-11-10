‼Пожар в Раменском на фоне атаки БПЛА Осколки лежат на дороге, горит два частных дома. Video: Video by Донецкая группа новостей|Донецк.
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‼Пожар в Раменском на фоне атаки БПЛА Осколки лежат на дороге, горит два частных дома. Video: Video by Донецкая группа новостей|Донецк.
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