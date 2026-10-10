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ШГА заступился за Холмгрена после провала в серии со «Сперс»: «MVP лиги показал хорошую игру только в седьмом матче»

Лидер «Оклахомы» Шэй Гилджес-Александер взял на себя ответственность за поражение команды в минувшем плей-офф и встал на защиту центрового Чета Холмгрена .

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