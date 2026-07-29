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Домоводство

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Кулинария> Торт «НАПОЛЕОН»!

Торт «НАПОЛЕОН» РЕЦЕПТ Диаметр сковороды 28 см Вес торта ~ 1600 Крем яйца 2 шт. сахар 150 г ванилин 10 г кукурузный крахмал 50 г молоко 600 мл сливочное масло 180 г Коржи мука 250 г + 50-70 г на стол сливочное масло 100 г вода холодная 70 мл яйцо 1 шт соль 1/3 ч.

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