Велемудр. Мир т...
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Велемудр. Мир тесен.

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Свежие комментарии

  • Вадим Кузнецов
    Фэнтези, наряженное городской легендой.Гости из иного мира
  • Валерий Холодок
    Здравствуйте все. Здравствуйте, Александр Николаевич. Здесь, думаю, необходимо отметить: Человек считает, что он види...Гости из иного мира
  • Нина Яковлева
    Это не просто встречи, а перемещение в другие миры.Гости из иного мира

Гости из иного мира

Гости из иного мира

Время от времени люди, умершие насильственной смертью, возвращаются в мир живых. Что тревожит их души, что не дает покоя и заставляет метаться меж двух миров? Увы, ответа на этот вопрос пока ни у кого нет.

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Комментарии
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Нина Яковлева
Это не просто встречи, а перемещение в другие миры.
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17 час.
Валерий Холодок
Здравствуйте все. Здравствуйте, Александр Николаевич. Здесь, думаю, необходимо отметить: Человек считает, что он видит глазами, слышит ушами, нюхает носом и т.д., а на самом деле- это мозг. Пока сегодняшняя наука не знает, что такое мозг, хотя полностью подтверждает, что все 12 систем организма Человека руководятся именно им без возможности Человека вмешиваться в это руководство. Есть мнение, что мозг(любой)- это приемо-передатчик, связанный с Информационным Пространством Вселенной, нейронно-аксонная сеть мозга по сложности равна самой Вселенной. Всем всего доброго.
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7 час.
Вадим Кузнецов
Фэнтези, наряженное городской легендой.
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3 час.

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