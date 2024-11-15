Гости из иного мира

Валерий Холодок

Здравствуйте все. Здравствуйте, Александр Николаевич. Здесь, думаю, необходимо отметить: Человек считает, что он видит глазами, слышит ушами, нюхает носом и т.д., а на самом деле- это мозг. Пока сегодняшняя наука не знает, что такое мозг, хотя полностью подтверждает, что все 12 систем организма Человека руководятся именно им без возможности Человека вмешиваться в это руководство. Есть мнение, что мозг(любой)- это приемо-передатчик, связанный с Информационным Пространством Вселенной, нейронно-аксонная сеть мозга по сложности равна самой Вселенной. Всем всего доброго.