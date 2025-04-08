МИД Японии: Токио настроен на заключение мирного договора с Россией

Токио настроен заключить мирное соглашение с Москвой, несмотря на сложную ситуацию в отношениях. Об этом говорится в ежегодном докладе по дипломатии Министерства иностранных дел Японии под названием «Синяя книга», опубликованном 8 апреля.
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