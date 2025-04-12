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Царьград

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Был или не был приказ? Стало известно, почему Киев нарушает запреты на удары по энергобъектам России

Был или не был приказ? Стало известно, почему Киев нарушает запреты на удары по энергобъектам России

У ВСУ не было приказа прекратить огонь по энергобъектам, либо Владимир Зеленский его осознано нарушает.

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