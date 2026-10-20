Олимпийская чемпионка по танцам на льду Татьяна Навка заявила, что с нетерпением ждёт возвращения Камилы Валиевой в свои ледовые шоу после того, как фигуристка вернулась в группу тренера Этери Тутберидзе.
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