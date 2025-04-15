Politico рассказала о приглашении Киевом глав ЕС на 9 мая

Украинские власти направили приглашения европейским лидерам и высокопоставленным чиновникам посетить Киев 9 мая, чтобы продемонстрировать «дипломатическое единство» и отвлечь внимание от московского парада по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.