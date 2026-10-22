Давайте немного разбавим наших ОШ и МП стопроцентным МК.Стопроцентный МК (Мамина конфетка) - это мужчина, который действует в отношениях с женщинами так, как будто на другой стороне всегда - его любящая мама, которая смотрит на каждый его шаг к ней с умилением и нежностью, так, как будто это первые шаги ее сладкого малыша.
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