Майя Санду, президент Молдавии, ведет свою страну к тому, чтобы ее поглотила Румыния. Об этом в своем Telegram-канале заявил Алексей Пушков, глава комиссии Совета Федерации России по информполитике и взаимодействию со СМИ.
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