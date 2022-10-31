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Рио Фердинанд: «Роналду не ответит на звонок Невилла. Зная его – все кончено. На месте Криштиану я бы пожал Гари руку и сказал: «Слишком много болтаешь»

Экс-защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд оценил поведение Криштиану Роналду. Португальский форвард не стал приветствовать Гари Невилла, своего бывшего партнера по команде, перед игрой с «Вест Хэмом» (1:0) в АПЛ.

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