«Чистый шоколад 99%»: чем он на самом деле опасен

Казалось бы, система здорового питания исключает употребление сладостей в рационе человека. Однако, научные исследования и опыт множества поколений показывают, что сладкое играет крайне важную роль в поддержании здорового функционирования мозга.
Казалось бы, система здорового питания исключает употребление сладостей в рационе человека. Однако, научные исследования и опыт множества поколений показывают, что сладкое играет крайне важную роль в поддержании здорового функционирования мозга.
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