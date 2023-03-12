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ВВС США получат первую партию многоцелевых вертолетов Grey Wolf уже в 2024 году

ВВС США получат первую партию многоцелевых вертолетов Grey Wolf уже в 2024 году

На производственных мощностях американской корпорации Boeing начался серийный выпуск новых многоцелевых вертолетов MH-139A Grey Wolf для нужд ВВС США.

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