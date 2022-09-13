Страна и люди

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В поисках Столицы Хазарского каганата города Итиль

В поисках Столицы Хазарского каганата города Итиль

Путь привел в село Семибугры Камызякского района Астраханской области. Раскопы показали, что в этих местах проходил великий торговый путь между севером и югом.

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