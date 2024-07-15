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Царьград

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Кубань в огне: Мощный пожар в районе Абрау-Дюрсо уничтожает турбазы, машины и леса. Главное к этому часу

Кубань в огне: Мощный пожар в районе Абрау-Дюрсо уничтожает турбазы, машины и леса. Главное к этому часу

Мощный пожар в районе Абрау-Дюрсо, распространившийся более чем на 60 га, уничтожает турбазы, машины и леса.

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