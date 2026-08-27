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Царьград

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Стало известно, зачем директор ЦРУ прилетал в Москву

Стало известно, зачем директор ЦРУ прилетал в Москву

Визит Джона Рэтклиффа проходил в режиме строгой секретности. Визит директора ЦРУ Джона Рэтклиффа в Москву, состоявшийся 25 августа, стал одним из самых громких и неожиданных событий в геополитической повестке.

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Комментарии
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Betahon
Повторяется прошлая война...Когда союзникам фрицы наложили по полной при высадке их десанта во Франции,тут же стали клянчить наступление Красной армии на Восточном фронте, канальи! Старый трюк англо-саксов!
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1 м.
Юрий Юрченко
Слушать, кивать головой и делать своё дело до победного конца. Вырубать Старлинк и прочие интеллекты. И беспощадно уничтожать всех врагов на всех фронтах. Жёстко, даже жестоко, чтоб боялись даже смотреть в нашу сторону. Чтобы пробудился рептильный страх и ужас.
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1 м.
С С
В следующий раз впускать его в Россию только в жилетке. Без рукавов. Чтобы нечего было доставать.
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3 н.