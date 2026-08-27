Betahon Повторяется прошлая война...Когда союзникам фрицы наложили по полной при высадке их десанта во Франции,тут же стали клянчить наступление Красной армии на Восточном фронте, канальи! Старый трюк англо-саксов!

Юрий Юрченко Слушать, кивать головой и делать своё дело до победного конца. Вырубать Старлинк и прочие интеллекты. И беспощадно уничтожать всех врагов на всех фронтах. Жёстко, даже жестоко, чтоб боялись даже смотреть в нашу сторону. Чтобы пробудился рептильный страх и ужас.