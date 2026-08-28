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Пятый канал

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Джиган оставил любовное послание под публикацией Самойловой

Джиган оставил любовное послание под публикацией Самойловой

Рэпер Денис Александрович Устименко-Вайнштейн, более известный, как Джиган, оставил трогательное послание под новой публикацией своей бывшей жены, блогера и модели Оксаны Самойловой.

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