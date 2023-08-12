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Новиков о словах Артюхина про ненужность образования для тренеров: «Абсолютно неправильно, учиться надо. Говорят, что великий Тарасов советовался с болельщицей ЦСКА Машей»

Ранее бывший игрок клубов КХЛ Евгений Артюхин сказал: «Считаю, тренерское образование не нужно, когда больше 30 лет провел в хоккее, отыграл в НХЛ и в КХЛ».

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