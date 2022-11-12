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Еще несколько дворов Уссурийска преобразились по инициативе ТОСов

Еще несколько дворов Уссурийска преобразились по инициативе ТОСов

В Уссурийске завершилась реализация еще трех проектов, инициированных представителями советов территориального общественного самоуправления.

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