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  • евгений черкашин
    А что в нем русского?Кличку себе пишет и то на английском языке.Shaman о присвоен...
  • АНГЕЛ АНГЕЛ
    Это хорошая была бы карикатура для журнала "Крокодил" или для "Фитиля" сюжет... Хороший юмор власти, если бы не было ...В России создали ...
  • АНГЕЛ АНГЕЛ
    А почему бы всех курдов не выдворить на родину, там им раздолье будет или в демократическую и толерантную европу... Н...В Кореновске толп...

В Одесской области столбы дыма: Русские откалибровали грузовой терминал - инсайдер

В Одесской области столбы дыма: Русские откалибровали грузовой терминал - инсайдер

В Одесской области виднеются столбы дыма. Инсайдер сообщает, что русские откалибровали грузовой терминал.

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