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Царьград

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New York Times сообщает о миллиарде долларов "темных денег" в кампании 2026

New York Times сообщает о миллиарде долларов "темных денег" в кампании 2026

На промежуточные выборы в конгресс США в 2026 году поступило около миллиарда долларов "темных денег".

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