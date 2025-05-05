Держатели облигаций ВТБ получили право на досрочное погашение

Владельцы облигаций ВТБ, являющиеся физическими лицами, получили право требовать досрочного погашения принадлежащих им ценных бумаг после наступления ковенанты — реорганизации банка в форме присоединения к нему Российского национального коммерческого банка (РНКБ), сообщает агентство «Интерфакс».
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