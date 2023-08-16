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Красный командир Григорий Котовский

Красный командир Григорий Котовский

В предыдущей статьемы говорили о происхождении и молодости Григория Котовского, который до революции получил широкую известность в Одессе и Бессарабии в качестве удачливого главаря шайки «гайдуков», склонного поиграть в Дубровского и Робин Гуда.

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